Вильнюс, , 10:41 — REGNUM Франция, другие европейские страны, а также Россия должны выступить посредниками в урегулировании политической ситуации в Белоруссии, считает президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Figaro, опубликованном 28 сентября.

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"Я хотел бы подвигнуть европейские страны, прежде всего Францию, к тому, чтобы они выступили в роли посредников в деле установления диалога между официальным Минском и гражданским обществом, причем чтобы в этом диалоге участвовала бы и Россия», — отметил Науседа.

Он добавил, что Литва уже приложила усилия в этом направлении. Президент Белоруссии Александр Лукашенко к такому диалогу не готов, однако ситуация может измениться в любой момент. В ожидании изменения ситуации Евросоюзу нужно разработать и применить политику санкций, заключил литовский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября начинается визит президента Франции Эммануэля Макрона в Литву.

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