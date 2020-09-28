Париж, , 10:43 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил после атаки на двух человек недалеко от бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, что страна «вступила в войну с исламским терроризмом», в которой она «должна победить». Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщило Le Figaro.

В ходе пресс-конференции после посещения синагоги в пригороде столицы Булонь-Бийанкур глава МВД Франции заявил, что за последние три года исламские террористы совершили «32 атаки», что делает ситуацию во Франции «критической».

"Мы вступили в войну с исламским терроризмом, и мы должны победить в этой войне», — объявил Дарманен.

Напомним, ранее министр внутренних дел Франции признал, что полиция недооценила возможную угрозу нападения недалеко от бывшей редакции Charlie Hebdo, где в пятницу, 25 сентября, были ранены два человека.