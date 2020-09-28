Джакарта, , 08:58 — REGNUM Правительство Индонезии подчеркнуло, что Вануату не является представителем народа Папуа, отвечая на обвинения в нарушении прав человека, которые тихоокеанская страна выдвинула против Индонезии, сообщает Antara.

«Вы не являетесь представителем народа Папуа и перестанете фантазировать о том, чтобы быть одним из них», — заявила дипломат, представляющий Индонезию Сильвани Остин Пасарибу.

В ООН Сильвани Остин Пасарибу заявила, что Вануату чрезмерно и нездорово одержим тем, как Индонезия должна действовать или управлять своей страной. Причина в том, что почти каждый год на Генеральной Ассамблее ООН Вануату затрагивает вопрос о предполагаемых нарушениях прав человека, с которыми сталкивается Папуа.

«Индонезия будет защищать себя от любой пропаганды сепаратизма, которая подается под видом искусственного беспокойства о правах человека», — отметила дипломат, подчеркнув, что с 1945 года Папуа и Западное Папуа являются частью Индонезии, что является окончательным и необратимым решением.

В своем ответе индонезийских дипломат задаётся вопросом, как государство Вануату, которое не ратифицировало международные конвенции о ликвидации расовой дискриминации и не подписала международные договоры об экономических, социальных и культурных правах, на самом деле «читает лекции» Индонезии по вопросам прав человека в Папуа.

«Мы призываем правительство Вануату выполнить свои обязательства в области прав человека перед своим народом и миром. Поэтому, пожалуйста, держите свою проповедь при себе», — заявила Сильвани Остин Пасарибу.

Напомним, ранее премьер-министр Вануату Боб Лафман обвинил Индонезию в нарушении прав человека в Папуа. По его словам, утверждения о нарушениях прав человека в Папуа вызывают особую озабоченность у тихоокеанских стран, которые призвали Индонезию разрешить представителям совета ООН по правам человека посетить Папуа.

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