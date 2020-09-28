Тбилиси, , 08:27 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила обеспокоенность обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом она 27 сентября написала на своей странице в Twitter.

«Я очень обеспокоена возобновлением боевых действий между Арменией и Азербайджаном, — написала Зурабишвили. — Стабильность и мир в нашем регионе должны быть нашим общим делом».

Президент Грузии также призвала обе стороны конфликта к миру.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Нагорном Карабахе начались активные боевые действия. Каждая из сторон сообщает о потерях. В Армении заявили, что в боях погибли до 200 азербайджанских военнослужащих. В Азербайджане сообщили, что погибли 550 армянских военных.

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