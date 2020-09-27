Минск, , 03:17 — REGNUM Ситуация в Белоруссии будет урегулирована её собственным народом путём цивилизованного диалога. Об этом 26 сентября заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, выступая в дебатах на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в формате заранее записанного видеообращения.

Макей пояснил, что будущее Белоруссии будет решать её собственный народ, не на баррикадах, а путём цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, которая уже начата в стране.

Также глава МИД Белоруссии отметил, что ряд государств из числа западных соседей Республики под предлогом заботы о суверенитете страны, пытаются ввергнуть её в хаос и анархию, отбросив Белоруссию в развитии на много лет назад.

Владимир Макей «Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Белоруссии будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех», — заявил Макей.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ответе президента Белоруссии Александра Лукашенко на упреки от ряда стран по поводу «тайной» инаугурации.

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