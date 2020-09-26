Вашингтон, , 07:20 — REGNUM В США восторжествует расовая справедливость, когда кандидат в президенты от демократов Джо Байден уйдет на пенсию, заявил американский лидер Дональд Трамп в рамках своего выступления на форуме в поддержку экономических возможностей чернокожих.

Глава Белого дома также отметил опасность для американских негров длительности движения Black Lives Matter, которое «сеет насилие» в городах США и разрушает судьбы представителей чернокожего населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа Дональд Трамп заявил, что Джо Байден унизил и оскорбил своим высказыванием чернокожих в США, когда сказал об отсутствии разнообразия в сообществе негров по сравнению с испаноязычными жителями страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден обвинил Трампа в нежелании выступить против Лукашенко