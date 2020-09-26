Тегеран, , 08:54 — REGNUM 25 сентября специальный помощник министра иностранных дел Ирана по Афганистану Мохаммад Эбрахим Тахерян заявил, что «безответственные высказывания» некоторых американских официальных лиц свидетельствуют об отсутствии точного понимания Соединенными Штатами происходящих в Афганистане событий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Тахерян сделал эти замечания в ответ на недавние замечания специального посланника США в Афганистане Залмая Халилзада о том, какую роль, по его утверждению, играет Иран в нынешней ситуации в Афганистане.

Официальный представитель МИД Ирана заявил, что его страна официально и открыто поддерживает начало переговоров между афганским правительством и группировкой «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).

Отметив, что стабилизация ситуации в Кабуле является неотъемлемой частью политики Ирана в отношении соседней страны, Тахерян подчеркнул готовность Тегерана содействовать установлению устойчивого мира в Афганистане.