Москва, , 21:57 — REGNUM Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Франции Пьером Леви ситуацию в Ливии, сообщает 25 сентября пресс-служба МИД РФ.

Встреча состоялась по просьбе французской стороны.

В ходе неё обсуждались вопросы достижения устойчивости процесса политического урегулирования в Ливии.

«В развитие состоявшихся в Москве 11 сентября российско-французских межведомственных консультаций акцент был сделан на необходимости обеспечения режима прекращения боевых действий и налаживания устойчивого процесса политического урегулирования ливийского кризиса на основе решений Берлинской конференции 19 января и резолюции 2510 Совета Безопасности ООН», — указано в сообщении МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ливии с 2011 года продолжается гражданская война. Ливийское государство было уничтожено при прямом военном вмешательстве стран НАТО, в том числе Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Фейк о крушении самолета в Ливии распространяют с фото 2018 года