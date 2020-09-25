Вашингтон, , 21:53 — REGNUM Ситуация в Белоруссии обсуждалась сегодня, 25 сентября, на встрече Джорджа Кента, заместителя американского госсекретаря, с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, сообщает её телеграм-канал «Пул Первой».

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

Отмечается, что американец и оппозиционерка говорили о «возможных путях выхода из кризиса» в Белоруссии. Упоминалось и «потенциальное участие США, ЕС и России в организации диалога о проведении новых выборов».

Тихановская выразила благодарность Вашингтону «за твёрдую и последовательную позицию» «в отношении режима» президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Она напомнила, как утверждается, насколько важно поддерживать белорусское «гражданское общество», а также саму Белоруссию — экономически, в том случае, если в стране произойдут «демократические перемены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тихановская, выступающая от имени «белорусского народа», ведёт «борьбу с режимом» с Запада.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Белоруссии пожаловался России на происки Запада