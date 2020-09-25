Париж, , 21:25 — REGNUM Париж поддерживает тесный контакт с Берлином и будет координировать с властями ФРГ свою реакцию на ситуацию с Навальным, сообщается в заявлении МИД Франции, распространенном 25 сентября.

«Как отметил президент республики Эмманюэль Макрон в своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН, мы ожидаем, что Россия прояснит обстоятельства покушения на оппозиционера. Виновные в этом преступном деянии должны быть выявлены и преданы суду», — указано в заявлении МИД Франции.

Кроме того, Париж заявляет, что считает этот случай «серьезным посягательством на международные стандарты».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии, неоднократно заявившее об «отравлении» Навального, до сих пор не представило никаких фактов и доказательств своих обвинений.

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