Милан, Италия, 25 сентября 2020, 20:43 — REGNUM Предлагаемый правящей коалицией переход системы парламентских выборов в Италии на голосование исключительно по партийным спискам нанесет стране только вред, заявил в интервью La Repubblica в пятницу, 25 сентября, один из лидеров «Лиги» Джанкарло Джорджетти.
Стране в настоящее время особенно нужны «стабильность, устойчивые правительства, депутаты и сенаторы, которые отвечают перед гражданами за территорию», считает Джорджетти.
Сейчас парламент Италии (выбирающий правительство из своего состава) избирается по смешанной системе: часть депутатов — по округам, часть — по партийным спискам.
20−21 сентября в Италии прошел референдум, граждане поддержали инициативу партии популистов «Движение 5 звезд» о сокращении числа депутатов в обеих палатах парламента на треть.