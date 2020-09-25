Милан, Италия, , 20:43 — REGNUM Предлагаемый правящей коалицией переход системы парламентских выборов в Италии на голосование исключительно по партийным спискам нанесет стране только вред, заявил в интервью La Repubblica в пятницу, 25 сентября, один из лидеров «Лиги» Джанкарло Джорджетти.

Стране в настоящее время особенно нужны «стабильность, устойчивые правительства, депутаты и сенаторы, которые отвечают перед гражданами за территорию», считает Джорджетти.

Сейчас парламент Италии (выбирающий правительство из своего состава) избирается по смешанной системе: часть депутатов — по округам, часть — по партийным спискам.

20−21 сентября в Италии прошел референдум, граждане поддержали инициативу партии популистов «Движение 5 звезд» о сокращении числа депутатов в обеих палатах парламента на треть.