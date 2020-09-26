Токио, , 09:03 — REGNUM Мио Сугита, женщина-депутат от правящей Либерально-демократической партии Японии, заявила на собрании партии 25 сентября, что некоторые женщины могут делать ложные сообщения о сексуальном насилии. Это замечание многими рассматривается как оскорбление жертв сексуального насилия. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

«Женщины могут лгать столько, сколько захотят», — сказала член нижней палаты парламента Японии Мио Сугита во время обсуждения государственной программы поддержки жертв сексуального насилия.

Мил Сугита известна также своими замечаниями в сторону Сиори Ито, японской журналистки, выигравшей дело об изнасиловании. В 2020 году журнал TIME включил Сиори Ито в список 100 самых влиятельных людей как символ движения #MeToo в Японии. В 2018 году депутат Мио Сугита в документальном фильме BBC «Тайный позор Японии» сказала, что Сиори Ито сама виновата в своём изнасиловании.

В связи с последним заявлением политика высказывались мнения о необходимости отстранить Сугиту от дел. В частности, такую идею выразила активистка Минори Китахара.

Члены оппозиционных партий осудили заявление Сугиты, назвав его «непростительным замечанием», препятствующим формированию среды, в которой жертвы могли бы рассказать о насилии.