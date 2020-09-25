Тбилиси, , 16:15 — REGNUM Председатель «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили потребовал от властей Азербайджана вывести войска с территории монастырского комплекса Давид-Гареджи. Выступление лидера «лейбористов» было 25 сентября выложено на его странице в Facebook.

Ильхам Алиев Mod.gov.az

Нателашвили обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в «оккупации» грузинской территории и заявил, что пока азербайджанские войска находятся в Давид-Гареджи, двусторонняя комиссия по рассмотрению вопросов о делимитации грузино-азербайджанской границе не будет работать. Лидер партии отметил важность комплекса православных монастырей для Грузии и сравнил их с исламскими Меккой и Мединой.

По мнению Нателашвили, Баку воспользовался соглашательской позицией лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и «захватил» монастыри. Политик пригрозил, что после смены власти в Грузии будет пересмотрена граница с Азербайджаном.

«Поэтому я призываю Алиева одуматься. Пусть не думают, что мафиозный режим олигарха Иванишвили — это будущее грузино-азербайджанских отношений. В ближайшем будущем этого режима не будет, и Алиеву придется отвечать перед грузинским и азербайджанским народами за то, что он совершает в отношении монастырей Давид-Гареджи», — заявил Нателашвили.

Напомним комплекс Давид-Гареджи является предметом споров между Тбилиси и Баку. В апреле 2019 года азербайджанские военные перекрыли дорогу к монастырю Удабно, запретив туда входить духовенству, верующим и туристам.

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