Стокгольм, , 15:36 — REGNUM Комиссар Евросоюза (ЕС) по внутренним делам Илва Йоханссон (Швеция) продолжает хвалить политику принятия беженцев на территории Европы. Она считает, что приём иммигрантов оказался для Европы успешным, поэтому нужно создавать «легальные маршруты» для новых беженцев, стремящихся в ЕС. Об этом 25 сентября сообщила газета Fria Tider.

23 сентября комиссар Йоханссон представила свои предложения по новой общей иммиграционной политике в ЕС. На следующий день она отвечала на вопросы европарламентариев, касающиеся выдвинутых инициатив.

«Иммиграция — это нормально. Иммиграция существовала всегда. Иммиграция останется навсегда. Иммиграция — это часть того, что сделало наш континент успешным… У нас большие объёмы иммиграции в ЕС, и это то, что нам как раз нужно. Нам нужны эти люди, мы — стареющее население», — заявила Йоханссон.

По словам политика, цель Еврокомиссии теперь заключается в создании «легальных маршрутов» в Европу как для новых беженцев, так и для трудовых мигрантов. По словам Йохансон, очень важно, чтобы право на убежище сохранялось и впредь. Она утверждает, что приём иммигрантов — одна из европейских ценностей.

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