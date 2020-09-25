Джакарта, , 14:46 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что платная дорога Пеканбару-Думай улучшит экономику Риау, сообщает Kompas.

По словам президента, платная дорога сократит расстояние между столицей провинции Риау и городом Думай, который является промышленным и плантационным районом.

«Это улучшит сообщение между столицей провинции Риау (Пеканбару) и городом Думай, как портовым городом с развитой нефтяной промышленностью и агробизнесом», — заявил Джоко Видодо, открывая платную дорогу.

Платная дорога, протяженностью 131 км, охватывает шесть платных участков, и является частью платной дороги, которая тянется от Лампунга до Ачеха.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным глобального индекса кибербезопасности, который оценивает ситуацию в 194 странах, условия кибербезопасности в Индонезии улучшились по сравнению с 2019 годом.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия стала лучше противостоять кибератакам

Читайте развитие сюжета: Жители Индонезии выступили против законопроекта о создании рабочих мест