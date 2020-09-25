Сеул, , 14:41 — REGNUM Министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи отправится в Европу для участия во втором этапе выборов на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, в период с 27 сентября по 2 октября представительница Южной Кореи посетит Швейцарию и Швецию.

Известно, что второй этап выборов главы ВТО проходит с 24 сентября по 6 октября.

Ранее Ю Мён Хи совершила визиты в США и Францию, целью которых было заручиться поддержкой сторон на выборах главы Всемирной торговой организации.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй тур прошли кандидату от Южной Кореи, Великобритании, Саудовской Аравии, Кении и Нигерии.

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