Москва, , 12:37 — REGNUM Соглашение о нормализации отношений, подписанное Израилем, Бахрейном и Объединёнными Арабскими Эмиратами, вряд ли будет способствовать решению проблем на Ближнем Востоке. Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«То, что некоторые страны подписывают соглашение о мире и потом будут думать о том, что палестинский вопрос будет предан забвению и уйдёт из памяти мусульманского народа, считаю, что это незрелые представления», — приводит ТАСС слова дипломата.

Напротив, посол уверен, что это приведёт к усложнению проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали в США соглашения о нормализации отношений.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что пока рано судить о том, насколько полезным является соглашения ОАЭ и Бахрейна с Израилем о нормализации отношений, нужно увидеть его в действии. Дипломат подчеркнул, что если такой шаг приведёт к всеобъемлющему миру на Ближнем Востоке и урегулированию всех проблем, в том числе к решению палестинской проблемы, «то, конечно, это хорошо», лишь бы это не было во вред.