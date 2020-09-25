Москва, , 11:55 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне направила письмо президенту Бундестага ФРГ Вольфгангу Шойбле, где предложила совместный контроль парламентариев России и Германии за ходом расследования случившегося с блогером Алексеем Навальным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября, письмо подписали все члены Комиссии во главе с ее председателем Василием Пискарёвым («Единая Россия»).

Комиссия «констатирует, что развернутая западными СМИ и рядом политиков Германии массированная кампания по поводу якобы преднамеренного отравления Россией блогера Алексея Навального носит спланированный характер, направлена на возбуждение конфронтации и причиняет ущерб развитию российско-германских отношений», говорится в документе.

«Предлагаем для осуществления парламентского контроля за ходом расследования произошедшего с Алексеем Навальным создать совместную комиссию или рабочую группу с участием депутатов Бундестага и Государственной думы», — сказано в письме.

В Госдуме надеются, что парламентарии Германии предпримут необходимые усилия, чтобы побудить власти ФРГ к проведению независимого расследования на территории своей страны и взаимодействию с Россией, которая проявляет в этом вопросе максимальную открытость.

Группа конгрессменов США предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением политика Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сайте сенатора-демократа Криса Кунса (штат Делавэр). В частности, они потребовали активизировать контакты с Берлином, чтобы убедить Германию отказаться от проекта строительства газопровода «Северный поток-2».

Читайте ранее в этом сюжете: Комиссия Госдумы: Навальный не был отравлен токсичными веществами