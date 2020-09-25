Джакарта, , 10:56 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито подчеркнул, что правительство не полагается на вакцину для борьбы с пандемией, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Правительство Индонезии стремится предотвратить распространение коронавируса и снизить уровень смертности.

«Мы хотим сообщить, что целевая группа всегда подчеркивала, что вакцина не может использоваться в качестве основы для преодоления пандемии», — говорится в заявлении Вику Адисасмито.

По его словам, ключом к сдерживанию распространения эпидемии является общественная дисциплина. Людей поощряют носить маски, соблюдать безопасную дистанцию и регулярно мыть руки.

Известно, что Индонезия работает с рядом стран для создания вакцины от COVID-19, например с компанией Sinovac из Китая и компанией Group 42 из Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Братиславе (Словакия) провело деловую встречу, а также запустили цифровую платформу «Виртуальный индонезийский дом».

Читайте ранее в этом сюжете: Состоялась онлайн-встреча между деловыми кругами Индонезии и Словакии