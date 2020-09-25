Фергана, Узбекистан, , 09:49 — REGNUM Пресс-секретарь хокима (главы) Ферганской области Узбекистана Мухаммаджон Обидов опроверг слухи об отставке главы региона Шухрата Ганиева, сообщает 25 сентября издание UPL24.

«Шухрат Ганиев не покинул должность. Он также не был назначен на новую должность», — сказал Обидов. По его словам, 24 сентября Ганиев принял участие в заседании правительства в качестве хокима области.

Напомним, что ранее узбекистанские СМИ сообщили, что Шухрат Ганиев будет назначен заместителем председателя правительства, вместо скончавшегося Уктама Барноева.