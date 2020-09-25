Москва, , 06:03 — REGNUM Действия протестующих в Белоруссии поддержал первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию «Подъем».

Михаил Горбачев "Молодцы белорусы! Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо».

Политик отметил, что внимательно наблюдает за происходящим в республике и считает, что в стране «открывается колоссальное дело».

«Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, — это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило и как с формированием выборов. Открывается колоссальное дело. Но это еще надо потрудиться много. Это все для молодежи нынешней», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Михаил Горбачев, объясняя ошибку президента Белоруссии Александра Лукашенко на своем примере, заявил, что белорусский глава слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим.

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