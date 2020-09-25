Тегеран, , 09:46 — REGNUM 24 сентября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что между Тегераном и Москвой существует тесная координация по урегулированию региональных проблем. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Такая координация готовит почву для осуществления дальнейших регулярных контактов между двумя сторонами», — отметил Зариф по прибытии в российскую столицу.

Говоря о повестке дня своего московского визита, министр иностранных дел Ирана сообщил, что ядерная сделка июля 2015 года, из которой США вышли в одностороннем порядке в 2018 году, является одной из важных тем для обсуждения.

«Что касается Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), то российское правительство совместно с Китаем за последние несколько месяцев заняло наилучшую позицию в Совете Безопасности ООН», — отметил Зариф.