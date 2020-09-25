Загреб, , 02:08 — REGNUM 24 сентября депутаты парламента Хорватии обсудили ежегодный отчет об обороне за 2019, в котором подчеркивается, что тот год стал годом преемственности по сравнению с первым двухлетним периодом их мандата. Хорватские офицеры были признаны самой значимой движущей силой развития хорватской армии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

В парламенте также указали, что в 2019 году в Хорватии продолжалась реализация проектов, направленных на улучшение качества жизни и трудовой деятельности хорватских военнослужащих, поэтому в казармах в Хорватии были отремонтированы жилые здания, технические сооружения.

Здравко Якоб. Здравко Якоб «Наш самый важный проект — люди, именно поэтому их материальные права приумножились», — подчеркнул секретарь министерства обороны Хорватии

Он подчеркнул, что долгосрочное снижение оборонного бюджета не было приостановлено в 2019 году. Изменения в оперативных развертываниях хорватской армии продолжались, и после долгих лет сухопутные войска были возвращены в казармы в Пуле. Чтобы подготовить Хорватию к новым видам угроз, которые становятся все более опасными, началось развитие новых возможностей хорватской армии через три вновь созданных командования: командование киберпространством, центр беспилотных авиационных систем и центр командного развития. По его словам, также продолжается реализация проектов по оснащению и модернизации хорватской армии.