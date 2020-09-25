Тирана, , 01:46 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Украины Василь Боднар 24 сентября в интервью для албанского телеканала RTV Ora заявил о возможности признания Косово Украиной. Интервью было дано в ходе визита дипломата в Тирану.

Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам политика, случаи Крыма и Косово несопоставимы, поскольку Косово уже признано определенным числом государств, в то время как Крым — это «территория, силой отчужденная Россией».

В 2019 году Украина начала признавать паспорта, выданные Косово.

ИА REGNUM) и послы в других странах мира получили директивы признавать эти паспорта и не препятствовать перемещениям. Возможно, начав с таких маленьких шагов, мы можем прийти к некоторым результатам. Теперь мы должны работать с этим случаем в тех обстоятельствах, в которых мы работаем. Василь Боднар Мы не признали Косово формально, но если посмотреть на наши шаги, то кое-что уже есть. В прошлом году мы приняли решение работать с косовскими паспортами. Теперь наш посол здесь (в Тиране —) и послы в других странах мира получили директивы признавать эти паспорта и не препятствовать перемещениям. Возможно, начав с таких маленьких шагов, мы можем прийти к некоторым результатам. Теперь мы должны работать с этим случаем в тех обстоятельствах, в которых мы работаем.

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