Москва, , 20:21 — REGNUM Ключевую роль в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, так называемая ядерная сделка с Ираном) играет Россия, сообщил 24 сентября журналистам иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

Мохаммад Джавад Зариф Иван Шилов © ИА REGNUM

Зариф «Мы отметили очень важную и ключевую роль России в сохранении данного плана».

Так иранский дипломат прокомментировал итоги переговоров с российский коллегой Сергеем Лавровым в Москве. На этой встрече Зариф указал на действия США по злоупотреблению механизмами СБ ООН.

Также важная роль в отстаивании СВПД принадлежит и Китаю. России же Зариф выразил благодарность от лица своей страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США безуспешно попытались через Совет Безопасности ООН восстановить прежние антииранские санкции.

Также, пока безуспешно, Вашингтон пытался надавить на евротройку — европейских участников СВПД, чтобы эти страны вышли из сделки.

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