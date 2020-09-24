Рига, , 17:19 — REGNUM Санкционный список из ста человек — белорусских должностных лиц — намерены обнародовать государства Прибалтики, заявил 24 сентября министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Латвийскому радио.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

Согласован список был Латвией, Литвой и Эстонией накануне, 23 сентября. Прибалтийские страны, по словам дипломата, не стали ждать решения ЕС.

Ринкевичс «В этот список включены около 100 лиц, которые связаны с насилием в Белоруссии».

Латвийский дипломат уточнил, что список может быть «расширен». Он добавил, что, хотя Рига и не признала Александра Лукашенко президентом Белоруссии, технические контакты двух стран остаются в силе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до сих пор было известно о трёх десятках фамилий, включённых прибалтийскими странами в санкционный список по Белоруссии. В частности, в опалу попал и Лукашенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Боррель заявил, что санкции против Белоруссии «невозможно» было утвердить