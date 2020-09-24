Минск, 24 сентября 2020, 16:33 — REGNUM Около 280 административных дел об участии в протестах несовершеннолетних граждан Белоруссии находятся на рассмотрении, сообщает 24 сентября БелТА.
Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»
Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко во время заседания белорусской Национальной комиссии по правам ребенка.
По словам чиновника, примерно два десятка родителей тех участников протестов, что стали фигурантами административных дел, специально вовлекали своих детей в несанкционированные акции. Речь идёт о 25 несовершеннолетних.
Петришенко подчеркнул, что «ни один так называемый родитель, который подвергает своего ребенка опасности, не уйдёт от предусмотренной законодательством ответственности».
К настоящему моменту, по словам представителя власти, 26 родителей, участвовавших в несанкционированных акциях с детьми, уже привлекли к административной ответственности.
Чиновник пояснил, что целью этой работы является донесение до родителей мысли, что нужно беречь детей и не вовлекать их «в различного рода сомнительные мероприятия».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Белоруссии приобрели агрессивный характер после выборов президента, на которых 9 августа 2020 г. победил Александр Лукашенко.
Протесты поставили под угрозу стабильность в стране. По мнению ряда экспертов, они подогревались из-за границы, в большей степени — из Восточной Европы. Новая протестная волна возникла после инаугурации Лукашенко, состоявшейся 23 сентября.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД Британии подготовит санкции за «нарушения прав человека» в Белоруссии