Минск, , 15:25 — REGNUM МИД Белоруссии выразил удивление нескрываемой несамостоятельностью Украины, которая пытается оценивать внутриполитическую ситуацию в республике. Об этом говорится в опубликованном 24 сентября заявлении белорусского министерства иностранных дел.

В поведении украинских соседей особенно удивляет то, что они не пытаются прикрыть несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и продолжают заявлять о своих «продвинутых» оценках белорусской ситуации, отметили в МИД.

«Складывается ощущение, что именно «научиться учить» пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества», — заявили в МИД Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проведённая в Белоруссии инаугурация Александра Лукашенко не означает его признания Киевом в качестве легитимного белорусского лидера.

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