Стокгольм, , 13:43 — REGNUM 23 сентября в попытке выработать общие принципы будущей политики Евросоюза (ЕС) еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон (Швеция) представила новый план, основной упор в котором был сделан на обеспечение мер по реализации депортации тех лиц, в предоставлении убежища которым было отказано европейскими властями. Однако представитель «Шведские демократов» Чарли Веймерс считает, что проект Йоханссон провальный заранее, так как он наоборот будет способствовать еще большему наплыву беженцев. Об этом 24 сентября сообщила газета Fria Tider.

Предложение еврокомиссара по сути направлено на отмену Дублинского регламента. По словам Веймерса, под угрозу будет поставлен принцип «первой страны-гаранта».

Напомним, что в соответствие с документом ответственность за беженцев берет на себя первая страна, на территорию которой приезжают просители убежища.

«Это означает, что мигранту, имеющему, например, брата, который ранее иммигрировал на территорию Швеции или которому было предоставлено убежище, необходимо проехать всего несколько километров с территории Турции до центра приема ЕС на Лесбосе, а затем отправиться его напрямую в Швецию», — объяснил политик.

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