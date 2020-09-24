Пуэнт-а-Питр, , 12:20 — REGNUM Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли объявила об отправке 37 военных медиков в заморский департамент Гваделупа, где ранее был введен режим «максимальной угрозы» в связи с распространением SARS-CoV-2.

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На своей официальной странице в «Твиттере» Парли сообщила, что в конце недели министерство обороны Франции направит на Гваделупу 37 военных медиков, которые начнут работу в Университетском больничном центре города Пуэнт-а-Питр, где находится главное в департаменте отделение по лечению пациентов с COVID-19.

Парли уточнила, что 29 из 37 медиков являются представителями медицинской службы вооруженных сил Франции, а еще 8 — медицинской службы сухопутных войск. «Мы просто вынуждены открыть новое отделение реанимации: за неделю на Гваделупе умерли 16 человек и более 1000 заразились. Больные прибывают постоянно, а человеческих ресурсов не хватает», — добавила министр.

Напомним, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о введении режима «максимальной угрозы» в городе Экс-ан-Прованс и в столице заморского департамента Гваделупа Бас-Тер в связи с распространением вируса SARS-CoV-2.

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