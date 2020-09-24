Аддис-Абеба, , 09:06 — REGNUM Парламент Эфиопии принял резолюцию, разрешающую провести отложенные всеобщие выборы в стране в течение года. Об этом сообщает BBC Amharic.

Новый год в Эфиопии начался 11 сентября, поэтому выборы должны состоятся до 11 сентября следующего года, отмечают репортёры.

Резолюция была принята на внеочередном заседании парламента во вторник, 22 сентября. Один депутат проголосовал против резолюции высказались и восемь воздержались.

Напомним, что выборы в Эфиопии были отложены из-за пандемии коронавируса. Однако выборы в регионе Тыграй на севере страны прошли заранее и были признаны «недействительными» федеральным правительством, возглавляемым премьер-министром Абием Ахмедом.

На региональных выборах партия народно-освободительный фронт Тыграя набрала более 98% голосов избирателей. Ее лидер Дебрецен Гебремихель назвал эти выборы «историческими» и определяющими судьбу региона.

Он сказал, что обстановка в Тыграе остаётся стабильной за счёт того, что региональное правительство способно принимать самостоятельные решения.

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