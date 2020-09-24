Сунжа, Ингушетия, , 08:56 — REGNUM В Ингушетии избран глава городского совета города Сунжа. По итогам первого заседания депутатов, избранных в единый день голосования в состав органа самоуправления самого молодого населенного пункта республики, на эту должность утвердили Рашида Накастоева. Он является представителем партии «Единая Россия».

«На должность председателя Городского совета депутатов большинством голосов был избран Накостоев Рашид Хавашевич. Заместителем председателя был избран Кокурхаев Магомед-Башир Абдул-Керимович», — говорится в сообщении на официальной странице горсовета в Instagram.

До этого была принята отставка бывшего руководителя горсовета Сунжи Харона Цечоева. Помимо этого на первом заседании были оглашены общие результаты выборов и состоялось вручение депутатам удостоверений.

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