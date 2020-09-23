Москва, , 22:58 — REGNUM Пакет законопроектов, внесенных на обсуждение в Государственную думу президентом РФ Владимиром Путиным, является фундаментальным, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

«Обращаясь к сенаторам, как мне кажется, президент дал принципиальную оценку тем поправкам к Конституции, которые были одобрены на всероссийском голосовании. И главный их смысл — это создание фундаментальных правовых условий для устойчивого развития страны. Те законопроекты, которые были внесены в Госдуму — это первая часть законопроектов, которые закрепляют уже в конкретной правовой плоскости, те фундаментальные положения, которые были добавлены в Конституцию», — рассказал Константин Долгов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Прежде всего, я бы отметил такое их значение, как создание еще большего баланса в функционировании основных ветвей власти, и оттачивания всей единой системы публичной власти в стране. Это как раз то понятие, которое вместе с поправками добавилось в Конституцию. В честности, в законопроекте о правительстве содержатся расширенные полномочия представительной власти, обеих палат правительства РФ, и, в частности, Совета Федерации в той части, что касается согласования назначения руководителей силовых ведомств, генерального прокурора, судей Конституционного и Верховного суда. Это очень важный дополнительный фильтр, который позволит в будущем избегать каких-то возможных, не совсем удачных решений. Очень важно, что сейчас Совет Федерации будет рассматривать кандидатуры, и сообщать свое мнение президенту», — продолжил сенатор.

Государственная Дума тоже получит дополнительные полномочия в части назначения членов Правительства, и очень важно то, что прямо фиксируется в законопроекте — что общее стратегическое руководство Правительством будет осуществлять именно президент, — подчеркнул Константин Долгов.

«И одновременно, на уровне закона фиксируется, что Правительство ответственно за проведение социально ориентированной политики. Это очень большое наше достижение. Президент говорил о том, что в непростых условиях выхода из пандемии, спада экономики — не только у нас, но и в других странах, Правительство находит и будет находить все средства, чтобы экономить. но при этом помогать малому и среднему бизнесу, и самое главное — помогать людям. Оказывать адресную поддержку тем, кто в последние месяцы потерял работу, семей с детьми, наиболее уязвимых слоев населения. Все это — шаги по пути укрепления качества социального государства в нашей стране. Пакет законопроектов президента решает эту задачу законодательно», — отметил сенатор.

«Еще очень важны и те законопроекты, которые касаются укрепления территориальной целостности страны, и те меры, которые предусмотрены за повторные правонарушения для тех, кто намерен пропагандировать отчуждение российских территорий. Территория целостность России — это та ценность. которую разделяет подавляющее большинство наших граждан. И это нашло отражение и в Конституции, и, надеюсь, найдет отражение в федеральных законах», — продолжил он.

«Поэтому, дождавшись решения депутатов Государственной думы, мы, сенаторы, в абсолютно приоритетном порядке их рассмотрим, и, абсолютно уверен, одобрим», — завершил свой комментарий Константин Долгов.