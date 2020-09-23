Приштина, , 22:23 — REGNUM В среду, 23 сентября, в столице Косово Приштине прошел митинг борцов за права женщин. Протестующие несли лозунги «Долой патриархат», «Я человек, я не раб», «Сколько криков затерялось», «Канунный суд» (речь идет о Кануне Лека Дукагини, средневековом писаном своде обычного права, до сих пор применяющемся албанцами и предполагающем «домостроевское» отношение к женщине —ИА REGNUM).

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, организаторы протестов стремятся привлечь внимание общественности и властей к случаям домашнего насилия и убийств жен мужьями. Только за 2020 год были убиты шесть женщин.

Бьешка Гури, активистка феминистского движения в Косово Каждый день жизни женщин в Косово подвергаются опасности из-за культуры насилия, воспроизводимой патриархальным сознанием нашего общества и поддерживаемой нашими институтами, которые не реагируют своевременно на просьбы женщин о защите. Наши институты потакают культуре насилия, обвиняя жертву и не осуждая преступников. Мы устали бояться и ждать, устали ждать, что кого-то из женщин убьют или изнасилуют. Поэтому мы разочарованы сложившейся ситуацией и умоляем всех людей, которые верят призывам нашей организации присоединиться к протестам.

С целью профилактики COVID-19 участники протеста передвигались на велосипедах.

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