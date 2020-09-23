Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 21:52 — REGNUM 23 сентября в интервью член президиума Боснии и Герцеговины и президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что необходимо поддерживать контакты с президентом США Дональдом Трампом, чтобы «сообщать ему о видениях решения важных вопросов с точки зрения Республики Сербской». Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Упоминая о письмах, которые он направил президенту США, Додик отметил, что он пытается через них приблизить позицию Дональда Трампа или его ближайших помощников к видениям и взглядам Республики Сербской.

«Важно, чтобы я обращался непосредственно к президенту США и информировал его о некоторых важных вопросах, потому что существует неправильное восприятие, навязанное мусульманами, через их ассоциации в Америке, клевета и сатанизация сербов», — подчеркнул Додик.

Додик также добавил, что поддержка Трампа основана политике невмешательства во внутренние дела других стран.