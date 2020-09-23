Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM В проект бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год не заложили субсидий для регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Таким образом, финансировать работы будут исключительно из взносов горожан в этот фонд.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее предполагалось, что городская субсидия Фонду останется на прежнем уровне, то есть в 3 млрд рублей. Об этом заявлял вице-губернатор Николай Бондаренко в феврале 2020 года. Собрать же с жителей собирались еще 10 млрд рублей. Заметим, в 2019 году город вложил 4,5 млрд рублей в капремонт многоэтажек.

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Теперь же решено не финансировать ремонт из бюджета совсем, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора Эдуарда Батанова. Глава Жилищного комитета Виктор Борщев признавал, что отсутствие субсидий может привести к очередному повышению тарифов на капремонт для граждан — это уже произошло в 2020 году.

Вместе с тем, по словам Батанова, в 2021 году город собирается потратить 5 млрд рублей на строительство ледовой арены на месте СКК «Петербургский», который обрушился во время работ по демонтажу крыши в январе текущего года и который до этого пытались спасти градозащитники.

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Необходимость появления арены объясняют обязательствами по проведению чемпионата мира по хоккею 2023 года. Петербург собирается вложить в это предприятие до 10 млрд рублей. Ключевым амбассадором проекта в Северной столице стал вице-президент ХК «СКА» Роман Ротенберг, софинансировать проект собирается «Стройтрансгаз» бизнесмена Геннадия Тимченко.

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