Нижний Новгород, , 03:35 — REGNUM Явка в Нижегородской области на минувших выборах составила всего 22,6%. Причины такой низкой активности граждан обсудил с корреспондентом ИА REGNUM Евгенией Ким директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной.

Голосование Иван Шилов © ИА REGNUM

Объяснений низкой явки есть несколько, и первая из них — падение доверия к самому институту выборов, к тому, что голос человека может что-то изменить. Вторая причина — невнятные кандидаты с невнятными позициями. Кандидаты были новыми людьми, при взгляде на которых у избирателя, судя по явке, возникло непонимание — кто, собственно говоря, эти фигуры, из числа которых им сейчас предлагается делать выбор.

«Явка падает. Это тенденция, связанная с тем, что избиратель решает свои насущные проблемы — проблемы выживания. При этом люди внутри начинают серьезно понимать неправильность происходящего, но еще не готовы выплеснуть свое недовольство или хотя бы поддержать оппозицию», — считает Максим Лубяной.

Что еще поспособствовало тому, что нижегородцы массово проигнорировали голосование, читайте в материале Евгении Ким «Эксперт назвал три причины низкой явки на выборах в Нижнем Новгороде».