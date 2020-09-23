Рим, , 15:27 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда во время выступления в итальянском Институте Спалланцани, в котором разрабатывают вакцину против коронавируса, заявил, что ЕС должен стать независимым и самодостаточным в рамках борьбы с пандемией. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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«Мы, Европа, должны стать самодостаточными в борьбе с распространением COVID-19 благодаря взаимодействию и взаимопониманию. Мы должны производить ресурсы и обеспечивать ими нуждающихся, чтобы нам не приходилось искать их за пределами Европы», — сказал президент.

Напомним, во время первой волны пандемии большая часть поставок медикаментов в Европу направлялась из Китая.

Дуда также напомнил об участии польской медицинской миссии в Ломбардии в борьбе с коронавирусом подчеркнул роль Института Спалланцани в этой борьбе. Глава государства выразил «слова уважения и благодарности за многомесячную героическую борьбу с коронавирусом, в которой отдали свои жизни более 200 итальянских врачей».