Москва, , 14:44 — REGNUM Глава Минфина Антон Силуанов объяснил, почему работающим пенсионерам не стоит ожидать индексированной ежемесячной пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

«Вопрос обеспеченностью пенсионера в период работы, мне кажется, решается и вопрос доучета индексаций тоже решается», — сказал Силуанов, отвечая на вопросы депутатов Госдуму.

Он полагает, что «вопрос индексации пенсий — вопрос не только денег».

«Когда человек выходит на пенсию, пенсия досчитывается с учетом тех индексаций, которые были произведены в период его работы. Когда он выходит на пенсию, он ничего не теряет. Мне кажется, в целом мы вопрос пенсионеров работающих и неработающих сегодня урегулировали», — заявил министр.