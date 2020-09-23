Минск, , 14:13 — REGNUM «Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где «цветная революция» не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну», — заявил 23 сентября Александр Лукашенко, выступая с инаугурационной речью в президентском дворце.

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В своей речи он обратил внимание на наличие «взрослеющей» белоруской нации и белорусского народа, «неожиданную» независимость и суверенитет и постсоветской республики, состоявшиеся президентские выборы и «героическое» противостояние угрозе пандемии. При этом, как сообщает президентская пресс-служба, он констатировал: «Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу».

«Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность», — отметил он в своей инаугурационной речи.

После этого собранные на территории президентского дворца военнослужащие принесли клятву на верность народу и Лукашенко. Текст клятвы озвучил министр обороны Виктор Хренин.

«Мы, военнослужащие воинских формирований Республики Беларусь, заверяем весь белорусский народ и вас, товарищ главнокомандующий, в том, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность нашей Родины. Сегодня, в день вступления в должность президента Республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитника Отечества, беззаветно служить белорусскому народу и президенту Республики Беларусь, защищать нашу Родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни! Клянемся!», — сказал министр.