Кейптаун, , 14:05 — REGNUM Генеральное консульство Индонезии в Кейптауне помогло освободить более 20 индонезийских моряков на южнокорейском судне, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Гражданам Индонезии помогут вернуться домой, потому что их трудовые контракты истекли. В общей сложности 22 моряка прошли тест на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель правительства Индонезии Рейса Брото Асморо заявила, что число пациентов с COVID-19, выздоровевших в стране с марта 2020 года до настоящего времени, достигло 180 тысяч человек, что более 72%.

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