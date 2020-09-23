Брюссель, , 18:20 — REGNUM Вслед за объявлением о своих амбициозных планах по избавлению Европы от выбросов парниковых газов к 2050 году, которые уже вызвали поток критики и со стороны стран Восточной Европы, и со стороны организаций по защите окружающей среды, Еврокомиссия проталкивает новый инструмент наказания и поощрения промышленников и энергетических компаний, который при неосторожном использовании может привести к новой волне экономического кризиса. Однако чиновники из ЕС, словно ослепленные объемом будущих инвестиций в «зеленую промышленность и сельское хозяйство», не хотят задуматься о реальном будущем, рисуя в своём воображении некую абстрактную картину устойчивого развития, которое должно вдруг появиться благодаря Зеленой сделке ЕС.

Правительствам стран Европейского союза может быть разрешено предоставлять дополнительную государственную помощь проектам, которые помогают ЕС достичь его климатических целей, заявила во вторник, 22 сентября, Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, назвав такой стимул «зеленым бонусом». Об этом сегодня сообщает портал EURACTIV.

В то же время, заводы или электростанции, загрязняющие окружающую среду, могут получить отказ, когда они обратятся за государственной помощью.

Заявление Вестагер подчеркивает усилия Еврокомиссии по сокращению выбросов парниковых газов не менее чем на 55% к 2030 году, как в вопросе стимулирования экономического восстановления после пандемии COVID-19, так и для достижения целей Парижского соглашения по климату.

Также Европейский комиссар по вопросам конкуренции заявила, что на получение зеленого бонуса могут претендовать, к примеру, строительные проекты, финансируемые государством, в которых используются переработанные материалы.

« Мы могли бы подумать о предоставлении своего рода «зеленого бонуса», который позволит правительствам оказывать больший объём государственной помощи проектам, которые вносят реальный вклад в наши «зеленые"цели» », — сказала она на мероприятии, организованном либеральной группой Европейского парламента Renew Europe.

« Это также позволит добиться победы в тендерах на снижение затрат на возобновляемую энергию, и станет примером того, как мы сможем распространить этот подход на другие области , — добавила она. — И наоборот, мы могли бы отказать в финансовой помощи тем фабрикам или электростанциям, которые наносят вред окружающей среде ».

Европейская комиссия также планирует начать в ближайшие недели консультации по вопросам взаимодействия правил конкуренции и политики устойчивого развития, кульминацией которых станет конференция в начале следующего года.

« Пришло время начать общеевропейские дебаты о том, как политика конкуренции ЕС может наилучшим образом поддержать Зеленое соглашение », — сказала Вестагер, добавив, однако, что политика в области конкуренции не заменит экологические законы или зеленые инвестиции.

Вестагер считает, что в качестве инструмента политика конкуренции работает лучше всего, когда она действует рука об руку с нормативными актами, которые заставляют компании нести ответственность за причиненный ими вред. По её мнению, главный вопрос заключается в том, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы применять «зеленый бонус» в интересах Зеленого соглашения ЕС.