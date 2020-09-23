Москва, , 11:01 — REGNUM Неприменение норм иностранного права на основании нарушения публичного правопорядка возможно только в исключительных случаях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Стоит обратить внимание, что неприменение норм иностранного права на основании нарушения публичного правопорядка возможно только в исключительных случаях. Этот вопрос находится в компетенции Конституционного суда и требует, согласно проекту, от него серьезного обоснования с точки зрения соответствия или несоответствия такого решения основам конституционного строя», — отметил Крашенинников.

При этом лицо, в пользу которого вынесено решение межгосударственного органа или суда, признается стороной по делу и наделяется соответствующими процессуальными правами, уточнил парламентарий.

По результатам рассмотрения КС может прийти к выводу о возможности исполнения в целом или в части решения межгосударственного органа, иностранного или международного суда, международного арбитража, или о невозможности исполнения такого решения в соответствии с Конституцией РФ, добавил депутат.

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