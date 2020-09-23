Минск, , 10:25 — REGNUM Главный редактор белорусской газеты «Наша нива» Егор Мартинович задержан в Минске, у него дома ведется обыск. Об этом 23 сентября сообщает сайт газеты «Наша нива».

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"Дома у главного редактора «Нашей нивы» Егора Мартиновича обыск. Его задержали, когда он утром вышел с собакой во двор», — говорится в сообщении.

Также сообщается, со ссылкой на заявление его супруги Адарьи Гуштын в соцсети Facebook, что обыск связан с публикацией «Нашей нивы», в которой диджей Владимир Сокаловский заявил, что его избил замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт не стала пока сообщать дату инаугурации главы республики.