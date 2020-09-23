Лусака, , 09:30 — REGNUM Президент Малави Лазарус Чаквера призвал уважать инакомыслие и права каждого человека. Об этом передаёт BBC Swahili со ссылкой на заявление Чакверы во время визита в Замбию.

Отвечая на вопрос местных журналистов об ухудшении ситуации в области прав человека в регионе, в частности в соседней Зимбабве, он заявил о необходимости уважать различные мнения.

«Мы должны уважать верховенство закона, мы должны уважать права человека, мы должны уважать противоположные взгляды везде», — заявил Чаквера.

«Это то, что заставляет нас развиваться как демократию, и хотя я не могу решить конкретные вопросы, это те принципы, соблюдать которые нужно везде, особенно здесь, в Африке, где мы живем как один народ», — добавил он.

Президент Чаквера был избран на свой пост в мае после того, как Конституционный суд аннулировал результаты предыдущих выборов, на которых победителем был объявлен бывший президент Питер Мутарика.

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