Кызыл, , 07:29 — REGNUM Министр экономики Тувы Елена Каратаева покинет свой пост в связи с переходом на другую работу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Она постаралась сделать минэкономики работоспособной единицей в структуре правительства, вела работу в федеральных ведомствах. Её опыт будет нужен на других ответственных направлениях», — добавили в правительстве.

На её место предложена кандидатура председателя администрации Сут-Хольского района Дайынчы Ондара. Как отмечается, он должен «обеспечить выход на новый уровень анализа, повысить качество инвестиционной работы, усилить влияние на развитие остальных ведомств».

Напомним, ранее с формулировкой «за несвоевременное выполнение поручений Президента России, а также в связи с предыдущими дисциплинарными взысканиями» была освобождена от должности министр образования и науки республики Татьяна Санчаа. Как сообщало ИА REGNUM, из 31,2 тыс. школьников начальных классов в Туве бесплатным горячим питанием обеспечены лишь 17,9 тыс., или 57,3%.

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