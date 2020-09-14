Кызыл, , 06:43 — REGNUM Из 31,2 тыс. школьников начальных классов в Туве бесплатным горячим питанием обеспечены лишь 17,9 тыс., или 57,3%. Таким образом, 13,3 тыс. детей, или около 43% детей, до сих пор не получают горячее питание. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Школьное питание. Алтайский край Educaltai.ru⠀

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В связи с этим министр образования и науки республики Татьяна Санчаа освобождена от должности с формулировкой «за несвоевременное выполнение поручений Президента России, а также в связи с предыдущими дисциплинарными взысканиями».

По словам замглавы республики Александра Брокерта, в министерстве образования стала традицией авральная система работы. Он напомнил, что задача по обеспечению детей горячим питанием была поставлена ещё в прошлом году.

«У Татьяны Оюновны Санчаа есть много положительных качеств. Она — отличный педагог. Она профессионально компетентна по многим вопросам. Но важнейшие задачи необходимо выполнять вовремя. Это касается руководителей всех министерств республики», — отметил он.

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