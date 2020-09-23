Тунис, , 04:18 — REGNUM Тунис регулярно координирует с Алжиром свою деятельность в сфере борьбы с терроризмом, заявил тунисский министр обороны Ибрагим Бартаги, сообщает пресс-служба ведомства

«В рамках механизма взаимодействия с Алжиром по борьбе с терроризмом Тунис обменивается информацией и проводит регулярные встречи и консультации», — заявил он.

Бартаги добавил, что совместные мероприятия лишь помогают укрепить сотрудничество между странами в сфере антитеррора. Он также заявил, что вооруженные силы Туниса продолжат свою борьбу против терроризма, организованной преступности, контрабанды и нелегального завоза мигрантов.