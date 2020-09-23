Каракас, , 05:43 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал предложение президента России Владимира Путина о проведении международной онлайн-конференции высокого уровня по вопросу кооперации в создании вакцин против нового коронавируса. Об этом Мадуро 22 сентября заявил во время выступления в эфире государственного телевидения.

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«Сегодня началась работа Генеральной Ассамблеи ООН. В своей великолепной речи Владимир Путин предложил провести всемирный конгресс, всемирную ассамблею ООН для обсуждения вакцины для всего человечества. Я согласен с предложением президента Путина. И Венесуэла присоединяется к призыву о созыве Генеральной Ассамблеи для обсуждения всего одного вопроса — вакцины против коронавируса, лекарства от коронавируса», — сказал Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, в выступлении, которое транслировалось на сессии ГА ООН, президент России Владимир Путин заявил об открытости страны в вопросе кооперации по созданию вакцин против коронавируса и предложил «в ближайшее время провести онлайн-конференцию высокого уровня» с участием заинтересованных государств.

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