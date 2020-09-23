Сеул, , 08:15 — REGNUM Южная Корея в очередной раз выразила озабоченность по поводу намерения Японии слить в океан радиоактивные отходы с разрушенной атомной электростанции Фукусима-1.

Первый заместитель министра науки Южной Кореи Чон Бёнсон 22 сентября выступал на общем собрании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

Он сказал, что утилизация радиоактивных жидких отходов в океан является проблемой не только Японии. Она будет иметь влияние на морскую среду в целом, а также на соседние страны.

Замминистра также заявил, что Япония должна обеспечить прозрачные и конкретные переговоры в мировом сообществе, прежде чем принимать какое-либо решение об утилизации.

Министр науки и технологий Японии Синдзи Иноуэ сообщил участникам встречи, что Япония изучает способы утилизации, принимая во внимание рекомендации МАГАТЭ.